Depois de uma longa negociação com ares de novela, Borré é do Inter. O anúncio oficial do colombiano é a grande cartada para 2024. Fica a dúvida, se ele chega agora ou na metade do ano. A contratação é um baita lance da gestão Alessandro Barcellos. É a mostra clara de que o Colorado quer quebrar o jejum de títulos. Principalmente quando falamos de Brasileirão.



Os principais alvos para reforçar o elenco, que foram projetados, desembarcaram em Porto Alegre. Chegou Ivan para ser o reserva de Rochet. Na zaga, Robert Renan veio para brigar por uma vaga. Hyoran vira uma alternativa no meio-campo.