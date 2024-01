O técnico Renato Portaluppi deve escalar força máxima para pegar o Juventude nesta quarta-feira (31). Será o teste mais difícil até agora no Gauchão. Baita jogo a partir das 21h30min. A tendência é da escalação da dupla Geromel e Kannemann na zaga.



Penso, que Reinaldo e Villasanti, que estiveram presentes nas três partidas da temporada até agora, devem ser preservados em outra oportunidade por causa do tamanho do jogo que será disputado na Arena. Poderiam ficar fora contra o Avenida em Santa Cruz do Sul.