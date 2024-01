Depois do Inter reserva ficar no empate com o São Luiz em Ijuí, Eduardo Coudet vai colocar um time de tanque cheio para pegar o Ypiranga no Beira-Rio no sábado (27). É o momento de somar pontos. Titulares em ação no terceiro duelo do Gauchão. Liberados pelo TJD, que reduziu a punição de seis para dois jogos, Mercado e Alan Patrick já podem ficar à disposição. No restante, Anthoni terá sequência na meta colorada.