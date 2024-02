A bola vai voltar a rolar no maior espetáculo da nossa terra. Sei que essa frase é exagerada, impregnado pelo maior bairrismo do mundo. E o nosso Gauchão não é o maior campeonato, porque tem os palcos mais requintados com gramados impecáveis. Ou porque conta com os atletas mais badalados do planeta. Nem pelos duelos mais táticos e técnicos, que a humanidade já viu.