Deixo algumas questões aqui nesta coluna para os dirigentes do Grêmio. Qual é o tamanho real da ambição do clube tendo uma Libertadores no horizonte? Com o elenco que tem à disposição, é possível apostar que o Tricolor conseguirá bater de frente com os demais postulantes ao título da competição continental?



Sei que alguém pode alegar, que o Grêmio foi vice-campeão Brasileiro. Mas o grande avalista dos melhores momentos da temporada passada, não está mais na Arena. A inusitada situação de Campaz não teve qualquer tipo de explicação. Por que o Grêmio anunciou a volta do colombiano como reforço e, no dia seguinte, vem a informação se que o jogador vai retornar ao Rosário Central?