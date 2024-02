O time do Grêmio, que encara o Caxias, na abertura do Gauchão no sábado (20), terá uma escalação muito próxima daquela que fechou o Brasileirão contra o Fluminense. Óbvio, que suprir a ausência de Luis Suárez é algo impossível. Página virada. A questão básica do ataque é encontrar alguém que possa, pelo menos, ser o fazedor de gols.



Sem ter marcado gol com a camisa gremista em partidas oficiais, João Pedro Galvão terá a missão que desencantar. Nathan Fernandes merece receber uma oportunidade de começar como titular. Soteldo, que fez apenas três gols em 2023, também precisa entregar mais.