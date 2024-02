Para pegar o Avenida na largada do Gauchão, Eduardo Coudet não terá algumas peças importantes do elenco do Inter para escalar o time. Rochet, Mauricio, Alan Patrick e Gabriel Mercado estarão fora de combate. Expectativa grande para as estreias de Robert Renan na zaga ao lado de Vitão e Ivan na meta.



Do meio para frente, Coudet pode repetir a fórmula usada em alguns jogos do Brasileirão com Aránguiz e Bruno Henrique nas duas primeiras funções. Gosto da ideia. Claro, que Rômulo pode ser uma alternativa como o primeiro volante.