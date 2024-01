Rochet está fora da estreia do Inter no Gauchão contra o Avenida, no Beira-Rio, no domingo (21). O boletim médico, divulgado pelo clube, cita dores na região do tórax. Só não deixa claro, se tem relação com o problema nas costelas, que limitou as ações do goleiro colorado e gerou falhas na reta final da temporada passada.



De qualquer forma, o Colorado toma uma medida que já deveria ter feito antes, ainda durante 2023. Tirar o uruguaio de circulação, até curar completamente o problema. Só deve voltar ao time do Inter quando estiver zerado fisicamente. Quem se expõe é o próprio atleta. Será uma boa oportunidade de Ivan mostrar serviço. Como já está regularizado no BID da CBF, poderá estrear. Vale lembrar que o novo goleiro colorado precisa estar com ritmo de jogo, porque em muitos momentos Rochet estará na seleção do Uruguai.