O Inter elegeu o Brasileirão como o grande alvo da temporada 2024. A ideia colocada pelo presidente Alessandro Barcellos em entrevista a GZH está correta. A última conquista do principal campeonato do país foi em 1979, de forma invicta. Vai completar 45 anos de jejum.

É muito tempo para um clube do tamanho do Colorado.



A competição nacional precisa ser tratada com todo o carinho, principalmente no momento quando vai dividir as atenções com Copa do Brasil e Sul-Americana. Só que antes de tudo, o Inter terá que voltar a conquistar um Gauchão.