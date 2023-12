O Grêmio confirmou as contratações de Soteldo e Dodi. O venezuelano chega para ser titular. Porém, o comportamento recente do jogador é um ponto para ser cuidado. Até pode fazer uma boa parceria com Ferreira, que ainda não acertou a saída para o São Paulo. Claro que ainda vai faltar o Tricolor encontrar um centroavante.