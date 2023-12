O domingo promete ser de muita emoção para a galera gremista. O duelo contra o Vasco vai marcar a despedida de Luis Suárez do Grêmio jogando dentro da Arena. Será preciso aprender a dizer adeus. É o fim de uma trajetória que ficará marcada para sempre. A vinda do camisa 9 foi o grande lance da gestão Alberto Guerra, que assumiu o Tricolor no final de 2022 vindo de uma série B, precisando remontar o elenco.