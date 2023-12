Gustavo Scarpa cairia como uma luva no time do Inter para a temporada 2024. Mas não é um negócio simples para o Colorado finalizar. Nem falo pela questão financeira. Até porque, o presidente reeleito Alessandro Barcellos afirmou que o clube teria condições de buscar recursos para tentar a contratação do meia-atacante.



Mas uma primeira dificuldade, que pode surgir no horizonte colorado, é convencer o jogador a retornar ao futebol brasileiro. É fato que, na Inglaterra e na Grécia, ele não foi o mesmo jogador dos tempos de Fluminense e Palmeiras. Mas tem muitos casos de atletas que, mesmo tendo grande qualidade, não conseguem se adaptar em outros países.