De forma oficial, o Grêmio anunciou a renovação de três defensores do elenco para 2024. Caíque é a aposta para o começo da temporada, apesar de que nos bastidores se fala que o Tricolor ainda quer um goleiro experiente. O nome de Andrada está no radar. Realmente, não tenho convicção de que Caíque está pronto para assumir a bronca de ser titular na Libertadores.



Considero a permanência de João Pedro positiva. Apesar dos problemas físicos, em campo, o jogador que veio do Porto, de Portugal, entregou mais do que Fabio na lateral direita. Tudo aponta que João Pedro deve começar 2024 como titular.