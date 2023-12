O Grêmio está começando o ciclo de contratações com dois atletas do Santos. O fato de o Peixe ter sido rebaixado não pode ser encarado como um problema. Dodi chega para disputar posição no meio-campo. Villasanti é titular absoluto. Acabou como um dos destaques da temporada. Carballo entregou menos do que se esperava. Pode ter um 2024 melhor.