O Inter está definindo a permanência do volante Rômulo. O Colorado vai acertar as pontas com o Athletic-MG para a manutenção do meio-campista de 23 anos até 2026. Claro, que terá que abrir os cofres e desembolsar cerca de R$ 3,6 milhões pago em dez parcelas.



Com a saída de Johnny para o futebol espanhol, a disputa por posição na primeira função do meio-campo do time colorado esta estabelecida. Eduardo Coudet já deixou claro que gosta de um jogador que execute essa tarefa. Gabriel retornou de lesão no segundo semestre e ainda não conseguiu retomar o futebol apresentado em 2022.