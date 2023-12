Insatisfeito com a remuneração recebida no Boca Juniors, que não vai disputar a Libertadores no ano que vem, o atacante Cavani teria sido oferecido a Grêmio e Flamengo. A informação foi dada pelo jornalista Chico Garcia e, também, no site ge.globo. Cavani chegou ao clube argentino em julho. Atuou em 13 partidas e marcou três gols.