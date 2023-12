Com a não permanência de Moledo e Nico Hernández, o Inter terá de buscar um zagueiro para 2024. Até o momento, Eduardo Coudet poderá contar apenas com Mercado, Vitão, Igor Gomes e o guri da base Dalla Corte. Por isso, a possibilidade de tentar repatriar Robert Renan, de 20 anos, que está no Zenit da Rússia, parece uma ideia interessante.