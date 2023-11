O Inter voltou a vencer no Brasileirão. Sofreu apenas na reta final, quando o Cruzeiro descontou através de uma cobrança de pênalti e fez uma correria atrás do empate. Durante os 90 minutos, o time de Eduardo Coudet fez 2 a 0 no Mineirão com toda a autoridade, sem sobressaltos. Os três pontos deixaram o Colorado na zona da Sul-Americana com folga.