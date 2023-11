Como é possível explicar a apatia geral no atual momento do Inter? Por que depois de massacrar o Santos com um 7 a 1, a equipe de Eduardo Coudet desce ladeira abaixo em termos de desempenho? Será que o Colorado, que chegou a sonhar com o título da Libertadores, nos enganou? Se fizemos uma análise geral da temporada colorada, ela é recheada de fracassos. Principalmente dentro do Beira-Rio.