A secação do Grêmio deu muito certo na noite desta segunda-feira (6). Palmeiras, Bragantino e Flamengo também estavam no mesmo propósito. Depois de abrir uma larga vantagem e ser quase um campeão virtual, o Botafogo voltou a perder no Brasileirão: 1 a 0 para o Vasco em São Januário.