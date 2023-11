O Inter vai enfrentar o Palmeiras no sábado (11), às 21h, precisando somar pontos para seguir na caminhada da confirmação de um lugar na Sul-Americana. Para atingir o único objetivo que resta neste final de temporada, o time de Eduardo Coudet terá que corrigir um problema importante: acertar a pontaria.



Contra o Fluminense, o Colorado até construiu algumas chances. Pecou na hora de finalizar as jogadas. Conforme o treinador argentino falou na entrevista coletiva, foram 20 finalizações durante o jogo. Só que não acertaram a casinha. Tudo sempre fica muito nas costas de Enner Valencia, o principal atacante do elenco.