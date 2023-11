A vitória gigante do Atlético-MG sobre o Flamengo, por 3 a 0, em pleno Maracanã fervendo, esquentou a briga por vagas no G-4 na reta final do Brasileirão. O líder Palmeiras, favorito pelo título na reta final, e o Botafogo também estão fortes na disputa. O cenário atual mostra que o Galo, de Luiz Felipe Scolari, está atropelando na reta final.



Por isso, o Grêmio não poderá marcar passo contra o Goiás, na Arena, na noite desta quinta-feira (30). Somar três pontos é obrigação do time de Renato Portaluppi, se quiser mesmo a vaga direta na competição continental. E os jogos finais contra Vasco e Fluminense também serão decisivos.