Por mais gols que faça, um time que quer ser campeão do Brasileirão não pode vazar 50 vezes em 34 rodadas. É básico no futebol. Um erro repetido que custa muito caro. O Palmeiras venceu. Bragantino e Botafogo empataram. Uma vitória sobre o Corinthians poderia ter deixado o Grêmio na liderança.



A briga pela taça ficou difícil. Desde o primeiro minuto na Arena, o principal objetivo do time de Mano Menezes foi se defender. "Retrancão" ao estilo Gauchão.