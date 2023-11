Novas peças no tabuleiro do time do Inter surgem no horizonte para Eduardo Coudet começar a organizar o Inter que encara o Bragantino no Beira-Rio no domingo (26). Julgado pelo STJD, Vitão foi absolvido pela expulsão contra o Coritiba. Figura importante da defesa colorada, que corria o risco de ficar fora, estará à disposição.