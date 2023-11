O Grêmio foi batido com facilidade pelo Atlético-MG de Felipão na tarde de domingo (25). No primeiro tempo, o 1 a 0 ficou barato no Tricolor. Marcar é um verbo que o meio-campo não conhece. Nem Carballo, nem Cristaldo. É uma barbada chegar na área do time de Renato Portaluppi, que não consegue corrigir o problema.