Faltando quatro rodadas para o fim do Brasileirão, agora todos os times estão com o mesmo número de partidas. O Palmeiras é o único que depende apenas das duas forças para ficar com o título. A rodada do final de semana vai decidir muita coisa. Se ainda quiser sonhar com a taça, o Grêmio precisa vencer o Atlético-MG.



Dependendo dos resultados, o Tricolor pode até terminar líder. Mas o Verdão terá que perder para o Fortaleza. E ainda, Botafogo e Flamengo teriam que empatar com o Santos e o América-MG, respectivamente. A tarefa dos cariocas parece ser a mais fácil.