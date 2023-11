Chegou a hora de Renato Portaluppi dar oportunidades para os guris no Grêmio. Na montagem do time que encara no Atlético-MG, jogo fundamental para se manter na briga pelo título e fincar pé no G-4, o treinador gremista terá de ousar contra o Galo. Deixar de ser conservador. São pelo menos dois desfalques: Bruno Alves e Villasanti, suspensos.