Vitão e Enner Valencia são as grandes interrogações do Inter para encarar o Cuiabá, nesta quarta-feira (29). Ambos saíram mais cedo na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino. Há um certo otimismo no Beira-Rio para que os dois possam ter condições de jogo. Pela experiência de quem acompanha futebol há muito tempo, problemas musculares não se resolvem do dia para a noite. Por isso, aposto que serão desfalques na Arena Pantanal.