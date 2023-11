As derrotas para Corinthians e Atlético-MG afastaram o Grêmio da disputa pelo título do Brasileirão. Por mais que na calculadora ainda seja possível, é muito complicado ter que vencer todos os jogos e ainda ter que torcer por tropeços dos adversários. Não dá para se enganar, errando o foco. O Tricolor não soube aproveitar a grande chance de assumir a liderança na Arena no confronto com o Timão.