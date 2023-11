A lamentável briga dentro do gramado do Beira-Rio na partida semifinal contra o Caxias, que acabou eliminando o Inter da decisão do Gauchão, ainda vai custar caro para o clube. O ato de indisciplina vai estourar na próxima temporada. No julgamento realizado no pleno do STJD no Rio de Janeiro, foi mantida a punição de seis partidas para os atletas envolvidos na confusão. Alguns jogadores até não estão mais no clube. Casos do goleiro John e do volante Baralhas.