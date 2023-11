É possível definir a atuação do Inter no Beira-Rio em uma palavra: preguiçosa. Apatia geral. Pouca inspiração. Foram merecidas as vaias no final da partida. Talvez Enner Valencia, que fez o gol colorado, tenha sido o único que se salvou do fracasso. Contra o lanterna do Brasileirão, o time de Eduardo Coudet teve sérias dificuldades para se impor na frente do torcedor.