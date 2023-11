O Grêmio confirmou as lesões musculares de Pepê e Geromel nesta sexta-feira (3). Péssima notícia para as pretensões de Renato Portaluppi. O clube não indicou prazo de recuperação. Uma certeza é que até a parada da data Fifa - jogos contra Bahia, Botafogo e Corinthians -, os dois estarão fora de combate. Jogos muito importantes e que vão decidir a vida do Tricolor no Brasileirão.