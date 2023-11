Renato Portaluppi pode voltar a utilizar um velho esquema para pegar o Atlético-MG. O primeiro esboço de time trabalhado no CT Luiz Carvalho indica a volta do 3-5-2 com Kannemann, Gustavo Martins e Bruno Uvini. Não vejo uma equipe com maior solidez defensiva usando a formatação com os três zagueiros.