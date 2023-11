A projeção de 2024 do Grêmio passa pela conquista da vaga na Libertadores. Se ela for para a fase de grupos, facilita o calendário e entram mais recursos nos cofres para investir no elenco. Claro que um lugar na fase preliminar não pode ser descartado.



Penso que o grande desafio gremista é buscar um centroavante. Nem falo de alguém para ser o substituto de Luis Suárez. Trazer alguém do mesmo nível é impossível. Mas os dirigentes precisam entregar um atacante definidor. Um homem de área eficiente, que meta a bola na rede dos adversários.