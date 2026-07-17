Por que quase não se veem jogadores negros na história da seleção argentina?

Da independência às seleções de futebol, personagens que revelam a presença afrodescendente na Argentina. Gilmar Fraga / Arte ZH

Em julho de 1976, o jornal La Opinión, de Buenos Aires, publicou uma reportagem de Blas Matamoro sob a manchete “Los negros han desaparecido del ámbito de Buenos Aires”. Acima do título, a cartola listava séculos de guerras, escravidão, candombes e tango. O verbo estava no passado. O desaparecimento era apresentado como fato consumado.

Cinquenta anos depois, a Copa do Mundo de 2026 recolocou a Argentina no centro dos debates sobre racismo. Enquanto seleções europeias escalam jogadores negros nascidos no país ou filhos de famílias africanas e caribenhas, eles mal aparecem no time argentino. A cada Mundial, a pergunta retorna, quase sempre vinda de fora: por quê?

Em 3 de julho, na partida contra Cabo Verde, torcedores argentinos hostilizaram o influenciador estadunidense IShowSpeed, que vestia a camisa cabo-verdiana. Um deles pareceu mandá-lo “chorar no zoológico”, caso que levou a Fifa a abrir uma investigação. Quatro dias depois, contra o Egito, outro torcedor imitou um macaco diante do mesmo influenciador e de uma câmera ligada.

Miriam Victoria Gomes, professora e fundadora da Cátedra África en Latinoamérica na Universidad Nacional de las Artes, viu as cenas e não se surpreendeu.

— Não me estranha, porque vivo isso todos os dias quando saio à rua, no ônibus, no supermercado, numa fila de banco. O mais grave é que a sociedade não leva o racismo a sério. Trata como assunto menor. E não é um simples insulto. É um delito, levando em conta a história das comunidades negras na América — diz.

Miriam presidiu a União Cabo-verdiana de Dock Sud por quatro mandatos. Para responder à pergunta sobre a seleção, ela propõe outra.

O que é ser negro na Argentina hoje?

Séculos de miscigenação produziram uma população afrodescendente que nem sempre apresenta o fenótipo imediatamente reconhecido como negro. Pessoas que não eram vistas como brancas foram chamadas de “cabecitas negras”, a expressão pegou nos anos 1940, quando a industrialização peronista puxou multidões das províncias do norte para as fábricas e as ferrovias de Buenos Aires. Miriam os descreve como afroindígenas, resultado de uma convivência secular entre comunidades negras e povos originários. Maradona reivindicava essa identidade. Dizia-se um cabecita negra e reafirmava com orgulho seu sangue guarani.

— Eu não digo que não há negros na seleção. Digo que seguem sendo invisibilizados. Os argentinos foram educados pela escola, pelos meios de comunicação, pelos livros e pelos discursos oficiais na ideia de que não há negros no país, de que Buenos Aires é a Paris da América Latina, de que a Argentina é branca — afirma.

Ela cita José Manuel Ramos Delgado, filho de um cabo-verdiano, que disputou as Copas de 1958 e 1962, foi capitão da Argentina campeã da Copa das Nações de 1964 e depois jogou no Santos ao lado de Pelé. Chamavam-no de El Negro. A Argentina também teve um jogador negro campeão mundial pelo país, o goleiro Héctor Baley, em 1978. Nas seleções de base, destaca-se Stephen “Kiki” Ramos, atacante do Vélez nascido em Porto Príncipe, no Haiti, adotado ainda bebê por uma família argentina.

Ramos Delgado ao lado de Pelé no Santos. Centro de Memória do Santos FC / Divulgação

A imigração europeia

Por volta de 1810, negros e mulatos – categorias usadas nos registros da época – eram cerca de 30% dos habitantes de Buenos Aires. Em 1887, o censo da cidade registrava 1,8% na categoria “outras cores”.

A queda costuma ser atribuída às guerras de independência e aos conflitos civis, à epidemia de febre amarela de 1871 e à miscigenação.

Esses fatores alteraram a população, mas não explicam uma extinção. As guerras não eliminaram todos os descendentes dos homens recrutados. A epidemia atingiu diferentes grupos de Buenos Aires. E a mistura entre pessoas de origens distintas não apaga ancestralidade. A ideia de que o branco absorve o negro pertence ao mesmo sistema racial que transformou a branquitude em sinal de superioridade.

O projeto de embranquecimento do país ficou registrado nas leis. O artigo 25 da Constituição de 1853 determina, ainda hoje, que o governo federal fomente a imigração europeia. Em 1876, a Lei 817 montou a máquina: Departamento de Imigração, agentes e propaganda na Europa, passagem subsidiada, alojamento gratuito ao desembarcar.

Imigrantes chegam de navio ao porto de Buenos Aires durante o período de incentivo estatal à migração estrangeira. Museo de la Inmigración / Divulgação

Entre 1869 e 1914, a população argentina passou de 1,8 milhão para quase 8 milhões de pessoas. A chegada maciça de europeus reduziu proporcionalmente o número de afrodescendentes. Ao mesmo tempo, os censos deixaram de perguntar sobre cor, mestiços passaram a ser incorporados à categoria branca e a escola ensinou uma história na qual os negros apareciam no passado colonial, pouco antes de desaparecerem.

Pergunta é recente até no Censo

A diferença em relação ao Brasil ajuda a dimensionar a escala. O Brasil foi o país das Américas que mais recebeu africanos escravizados: cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças entre os séculos 16 e 19, mais de um terço de todo o comércio negreiro transatlântico, segundo o IBGE. Em 2022, pretos e pardos somavam 55,5% da população brasileira.

Para o Rio da Prata, região que incluía Buenos Aires e Montevidéu, o historiador Alex Borucki, da University of California, estima que foram levados ao menos 200 mil africanos e afro-brasileiros escravizados entre 1585 e 1835. O Censo de 2010 registrou 149.493, mas a pergunta não apareceu em todos os questionários. Em 2022, apresentada a toda a população, chegou a 302.936 pessoas, ou 0,7% dos moradores de domicílios particulares. O salto reflete a mudança metodológica e a ampliação do autorreconhecimento, não uma duplicação demográfica em 12 anos.

Em percentual de população, a Argentina é um dos países com menos de 1% de população negra da América do Sul, ao lado de Bolívia (0,2%) e Chile (0,9%).

— Essa cifra é suficiente para nós, como comunidade negra? Não. Honestamente, não é. Mas, em termos políticos, é um dado que temos de aproveitar — diz Miriam.

Em 2013, uma lei criou o Dia dos Afro-argentinos e da Cultura Afro, celebrado em 8 de novembro em homenagem a María Remedios del Valle, mulher negra que lutou nas guerras de independência e recebeu de Manuel Belgrano o posto de capitã.

Parte desses avanços foi desfeita. Em agosto de 2024, o governo de Javier Milei dissolveu o Inadi, instituto nacional contra a discriminação, a xenofobia e o racismo. Miriam afirma que programas culturais e formações antirracistas também foram interrompidos.

— Conquistas que havíamos alcançado estão desmanteladas. Ficamos sem amparo do Estado nacional na área de direitos humanos — diz.

Casos de racismo nas arquibancadas

Depois da final da Copa América de 2024, jogadores argentinos foram filmados cantando uma música racista e transfóbica sobre a origem africana de atletas franceses. A Federação Francesa acionou a Fifa, que abriu uma investigação.

Para Marcelo Carvalho, fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, o gesto de macaco sobrevive nas arquibancadas porque continua protegido por outra palavra: folclore.

— A gente fala das músicas da torcida, dos jogadores que repetem os cânticos e dos atos racistas nas arquibancadas, mas não vê posicionamento da federação. O que mais me assusta não são apenas os casos, mas a falta de ação da AFA e do governo. Parece que é um assunto sobre o qual decidiram não falar — afirma.

O silêncio permite que a violência seja rebatizada como provocação:

— Quando ninguém diz com firmeza que gesto de macaco e chamar alguém de macaco são racismo, o torcedor continua repetindo. Ele diz que é folclore, que faz parte de desestabilizar o adversário. Por isso não tem receio nem mesmo quando está sendo filmado.

Marcelo lembra que o Brasil também naturalizou durante décadas cânticos e expressões racistas. Para ele, a mudança começou com a pressão organizada dos movimentos negros.

— Na Argentina, parece que esse debate não chega ao poder, às federações, ao governo — afirma.

O futebol torna o debate visível para um público que talvez jamais procurasse o tema num livro de história.

— O que acontece no futebol não é diferente do que acontece fora dele. A diferença é que a sociedade para para discutir o racismo contra um jogador. Quando ocorre numa partida, o caso sai do esporte e alcança o restante do jornal — diz Marcelo.

"Saibam que nós existimos"

Perguntada sobre o que um leitor brasileiro deveria entender sobre a presença negra na Argentina, Miriam não deu uma definição. Começou a enumerar lugares.

Falou de afrodescendentes em Corrientes, Misiones e Entre Ríos, alguns falando guarani, outros português na fronteira com o Brasil. De comunidades em Córdoba, Tucumán e Salta. De povoados de Santiago del Estero formados por descendentes de africanos escravizados. De municípios da província de Buenos Aires como La Matanza, Merlo, Moreno e Avellaneda, onde ela mora.

— Quero que saibam que existimos, que estamos organizados e que temos uma presença antiquíssima neste país. Peço aos nossos irmãos do Brasil, a quem amamos, que saibam que nós existimos.

*Sob supervisão do jornalista Leonardo Oliveira, titular deste espaço.