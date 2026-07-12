O treino de Lamine Yamal esconde seu jogo 

Lamine Yamal, a joia da Espanha, parece economizar energia. Foi assim neste final da manhã de domingo (12), no Cotron Bowl, estádio que a Espanha adotou como seu aqui em Dallas, nas oitavas e agora, para as semifinais. Nos 15 minutos abertos do treino, ele era um dos jogadores na roda em que estavam Nico Williams, Olmo, Oyárzabal, Cubarsí, Llorente, Ferrán, entre outros.
Participava da roda sem fazer muito esforço, mas seus toques de primeira sempre tinham destino certo. A Espanha espera muito de Lamine para o jogo que todos tratam como a final antecipada. Espera e precisa dele.
Só Yamal em um dia inspirado pode fazer com que Pedri, Olmo, Oyárzabal, o quarteto espanhol, possa bater de frente com osn4 Es da Franca: Mbappé, Doué, Oliseh e Dembelé. Pelo seu esforço nos 25 minutos abertos do treino espanhol, Yamal sabe que precisará estar com a bateria carregada nos 100% nesta terça-feira, no Estádio do Dallas Cowboys.
Quem sabe ele não se dá de presente a vaga na final. Neta segunda, completa 19 anos.
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