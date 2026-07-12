Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Sem esforço
Opinião

O treino de Lamine Yamal esconde seu jogo 

Joia da Espanha pareceu economizar energia durante atividade acompanha por mim

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS