O golaço da Fifa na Copa do Mundo de 48 seleções

Messi ultrapassou Klose como maior goleador da história dos Mundiais. JUAN MABROMATA / AFP / AFP

A ampliação da Copa para 48 seleções provocou resistências e críticas. Havia a previsão de que o inchaço colocaria equipes de menor qualidade e entregaria jogos de baixo nível técnico. Era uma desconfiança justificada. Porém, o efeito dessa mudança é totalmente o contrário. Mais jogos, alguns com desnível técnico, é fato, trouxeram mais gols e mais cortes do grande momento.

Mais gols também criaram uma Copa paralela, pela artilharia. As quartas de final se iniciam nesta quinta-feira (9) com uma disputa entre Messi, Mbappé, Haaland e Kane pelo posto de goleador. Messi tem oito, Mbappé e Haaland, sete, e Kane, seis. A tendência é de que tenhamos três deles na semifinal (só Kane e Haaland se enfrentam nas quartas).

A Copa de 2026 virou a Copa dos recordes. Messi ultrapassou Klose, o recordista de gols na história das Copas até então, com 16, na segunda rodada e o deixou pequeno no retrovisor. O argentino tem 21 e segue contando. Só que Mbappé também passou Klose e, com 19, persegue Messi. O número de gols numa edição de Mundial, por óbvio, também foi quebrado. Ainda na primeira fase, com 160 jogos, foram superados os 173 gols da Copa de 2022. Hoje, a conta já está em 215. Teremos ainda oito jogos. Eu não descartaria que batêssemos em 250.

Mais gols, mais velocidade e mais entretenimento

Se a Fifa desejava entregar uma Copa com jogos mais animados e dinâmicos para atender a uma nova geração que muda de plataforma no primeiro sinal de monotonia, ela conseguiu com êxito. O sucesso dos esportes americanos, por exemplo, é seu dinamismo e o excesso de pontos, além dos intervalos para o cachorro quente — o que a Fifa também instituiu.

Percebo nesta Copa um movimento de F5 no futebol, para deixá-lo mais à feição de uma geração que, veloz como o mundo digital, passou a consumir apenas os highlights (melhores momentos) de um jogo que passa fácil dos 100 minutos. O que a Fifa fez foi entregar os highlights em tempo real e criar a disputa mais eletrizante pelo posto de goleador da história das Copas.

Em tempo, pela primeira vez, três jogadores marcaram sete gols numa mesma Copa. Uma rápida pesquisa também mostra que, desde Gerd Muller em 1970, com 10 gols, só dois jogadores passaram dos sete: Ronaldo, em 2002, e Mbappé, em 2022, quando bateram em oito.

Quem sabe a gente não esteja perto de ver o recorde do francês Just Fontaine ser quebrado aqui no verão norte-americano. Em 1958, ele fez 13 — e não levou a Copa, porque havia um tal de Pelé, de 17 anos, fazendo barbaridades. Mas esse era outro tempo, que, agora, pode ser refeito.