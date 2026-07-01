O embate entre brasileiros e vikings nas oitavas de final da Copa

Brasil enfrenta a Noruega nas oitavas de final do Mundial. Paul Ellis / AFP

Será um domingo (5) contra os vikings. Vem aí a Noruega, de Haaland, Odegaard, Sorloth e Nusa. Um quarteto ofensivo de respeito e de uma seleção que vai impor muito mais dificuldades do que o Japão. E olha que o Japão já foi um parto de bigorna.

Tudo indica que os noruegueses repetirão a estratégia dos japoneses: deixarão a bola com a Seleção e fecharão espaços. Não na mesma medida vista na segunda-feira (29) — já que eles também precisam chegar à frente, para evitar que Haaland vire um jerivá sem folha no ataque. Mas podem ter certeza de que precisará ser do Brasil a iniciativa.

Tudo será parecido, porém também diferente do que vimos em Houston. Aliás, o calorento Texas ficou para trás, com sua cultura própria e sua hospitalidade. E com seu calor, no caso, amainado pelo estádio coberto e climatizado.

Agora, essa questão do calor estará também em campo. A previsão para domingo, em Nova Jersey, é de calor extremo e até ameaça de tempestade. O jogo está marcado para às 16h (Texas), ou seja, haverá um sol para cada.

Será preciso também entender esse contexto. Pode ser que isso represente uma vantagem em relação aos noruegueses. Mas esses vikings, a gente sabe, são duros na queda. O domingo promete.