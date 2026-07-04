Misteriosos, confiantes e perigosos: os vikings tentarão surpreender o Brasil

Os noruegueses estão soltinhos. Dá para perceber rapidamente neles que a confiança está lá no alto. Estivemos, nós aqui da equipe da RBS em Morristown, nas entrevistas do técnico Stale Solbakken e do goleiro Nyland, nesta sexta-feira (3).
A Noruega treinou no antigo CT do NY Red Bull. O Brasil adotou como seu local de trabalho o novo CT, inaugurado há quatro meses.
Solbakken fez mistério sobre como jogará contra o Brasil. Brincou e disse que usaria um 7-3-0. Mas também disse que tem caminhos para enfrentar o Brasil.
Sorriu quando um jornalista norueguês lembrou de que Solbakken estava em campo na vitória de 2 a 1 na Copa da França. O que o fez dizer que não é impossível vencer o Brasil.
Nyland, em espanhol claro e bem pausado aprendido no Sevilla, foi na mesma linha. Ele é reserva na Espanha e visto com desconfiança pelos noruegueses. Porém, faz uma Copa segura.
Perguntei para Nyland sobre qual postura seria adotada, se de espera pelo Brasil ou proposição de jogo. Nyland sorriu, disse que havia várias formas de jogar, mas que não avançaria para evitar entregar a estratégia.
O ponto é que o Brasil terá no domingo (5) um adversário de estatura, tanto no sentido literal quanto no figurado, muito escorado em um centroavante que tem mais gols do que jogos pela seleção. Isso além da previsão de calor intenso para a hora da partida. Mas isso deixa de ser problema, já que o sol nasceu para todos.
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