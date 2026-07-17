Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Inovação
Opinião

Jogo-treino do Inter contra o Caxias servirá para testar sistema de impedimento semiautomático

Tecnologia já passou por avaliação na partida contra o Mirassol, antes da parada da Copa

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS