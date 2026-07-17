Jogo-treino do Inter contra o Caxias servirá para testar sistema de impedimento semiautomático

Beira-Rio receberá teste nesta sexta-feira. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter aproveita o jogo-treino contra o Caxias, nesta sexta-feira (17), às 15h, para ajustar o time e também testar o impedimento semiautomático do Beira-Rio. A pedido do presidente da Comissão de Arbitragem da FGF, Leandro Vuaden, o sistema será utilizado e observado, para que esteja pronto e seja utilizado no Brasileirão assim que a CBF dê o sinal verde.

O sistema foi instalado no Beira-Rio em abril e já passou por teste na partida contra o Mirassol. Na ocasião, a diretoria de arbitragem da CBF e a Gênios, empresa operadora, estiveram no estádio e avaliaram de forma positiva o equipamento.

A CBF havia prometido para a retomada do Brasileirão a adoção do Saot, sigla em inglês da tecnologia de impedimento semiautomático (Saot, na sigla em inglês). Porém, o campeonato foi retomado sem o sistema.

A CBF avalia também o uso na Copa do Brasil. A presença de dois times da Série B, Juventude e Fortaleza, impede a adoção já nas oitavas. Os equipamentos, câmeras usando IPhones e o software, foram colocados nos 19 estádios da Série A e na Arena Barueri, segunda cada do Palmeiras.

As imagens captadas pelos IPhones e a aplicação do softwares são enviadas para a central do VAR, no Rio.