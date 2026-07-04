Investimento em estrutura e formação: os detalhes do projeto da Noruega para se tornar uma potência do futebol

O Brasil enfrentou a última Noruega de Copa em 1998, e o destino o coloca diante da nova Noruega 28 anos depois. Entre essas duas seleções está um projeto de formação de jogadores e jogadoras, a Landslagsskole. Trata-se de uma ação que envolve governo, da esfera nacional à distrital, Federação Norueguesa e clubes. Tudo começou em 2013, quando a federação colocou em prática um plano cujo objetivo, até 2030, é estar entre as principais seleções do mundo. Havia 15 anos, a Noruega estava fora da Copa do Mundo e, mais uma vez, a veria pela TV. Era preciso mudar.

O problema foi atacado pela raiz, ou seja, na iniciação. O caminho traçado foi partir do começo e não criar soluções artificiais sem sustentação. Assim, surgiu a Landslagsskole Viking, a escola da seleção nacional. A primeira joia era Odegaard, hoje capitão da Noruega e do Arsenal. Todos já viam nele, aos 13 anos, um talento fora da curva. Era preciso criar meios de não perdê-lo no caminho. A partir daí, tirou-se do papel o projeto para descobrir novos Odegaards.

A Noruega, todos sabemos, é um ambiente inóspito para o futebol em boa parte do ano. Afinal, boa parte do país está no Círculo Polar Ártico. E a que não está, é vizinha de porta dele. A Federação, em conjunto com os governos e clubes, passou a construir campos de grama sintética comunitários. Hoje, são 1,8 mil espalhados pelo país. Nos lugares mais frios, os campos são miniarenas, cobertas, para que guris e gurias possam jogar no rigor do inverno. O objetivo é claro: permitir que todas as crianças joguem futebol o máximo de tempo possível.

Filosofia e treinamento

Em paralelo à fase de infraestrutura, a Federação se debruçou na criação de filosofia de futebol e de metodologia de treinos. A Noruega de 1998 era fortaleza física e defensiva. A nova geração teria de ser mais inventiva e leve com a bola. Para isso, fixou-se em ensinar que os jogadores entendessem o jogo. A mesma filosofia de futebol é adotada do sub-6 à seleção principal. Assim como a metodologia de trabalho, claro, respeitadas as diferenças de ideias.

Para isso, foram formados 700 profissionais. Todos os distritos da Noruega contam com um desses especialistas. Eles é que fazem a ponte entre o projeto da federação e a prática no campo. São responsáveis por dar cursos e formar os treinadores locais e fiscalizar se o plano está sendo colocado em prática.

A mesma filosofia de futebol é adotada do sub-6 à seleção principal. Federação Norueguesa de Futebol / Reprodução

Os frutos

A Landslagsskole Viking ganhou velocidade a partir da chegada de uma mulher ao comando da federação. Lise Klaveness, ex-jogadora da seleção, assumiu em 2022. Seu trabalho já a levou até o comitê executivo da Uefa e a ser uma das vozes fortes no ambiente de federações. Foi de Lise a manifestação contrária ao Prêmio da Paz concedido pela Fifa a Donald Trump.

Um projeto como esse da Noruega leva tempo. Só agora a seleção colhe os frutos. A meta traçada até 2030 era disputar a Euro, em que havia estado apenas em 2000, ou a Copa do Mundo, onde esteve em 1938, 1994 e 1998. A Euro 2024 ficou para trás. Mesmo assim Stale Solbakken, contratado em 2020, foi mantido e fez campanha arrasadora nas Eliminatórias: oito vitórias em oito jogos, 37 gols feitos e apenas cinco sofridos.

Na soma, nos dois jogos contra a Itália fez 7 a 1. Desses 37, Haaland fez 16. Ele já é o maior goleador da história da seleção, com 60 gols em 53 jogos. Isso com apenas 25 anos. Aliás, Haaland é o exemplo mais bem acabado da Landslagsskole.

O projeto continua. A preocupação, agora, é como manter os campos sintéticos com a proibição do uso de borracha a partir de 2031. E também com a retomada do protagonismo mundial do futebol feminino. Até 2030, a meta é reverter o declínio no número de atletas entre 13 e 19 anos. Hoje, são 124 mil. O objetivo é chegar a 150 mil.

Em tempo, estamos falando de um país com 6 milhões de habitantes, com metade do seu território no Círculo Polar Ártico. É bom ficar de olho nesses vikings. Eles driblaram o gelo para chegar até o calor de Nova Jersey.