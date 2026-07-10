França não faz esforço para ser a melhor equipe da Copa

França derrotou Marrocos por 2 a 0 e avançou para as semifinais da Copa do Mundo. Franck Fife / AFP

A Copa do Mundo de 2026 é uma competição de 47 seleções e a França. Com as outras 47 tentando derrotá-la. Há uma distância enorme entre os franceses e os outros. Há quatro jogadores de altíssimo nível técnico, entre eles um dos monstros do futebol e o melhor do mundo.

Conjugados com os demais de um nível alto, a França montou uma equipe que joga com naturalidade, parece construir seu jogo sem fazer esforço. Olise, o terceiro do quarteto, joga como se estivesse em sua corrida matinal na Champs Elyséé, sem forçar o trote.

Havia tempo que o mundo Copa não via uma seleção tão distante das demais. Até aqui, à exceção do jogo contra o Paraguai, a França ganhou sem colocar a quinta marcha em nenhuma das partidas.

Agora, vamos para a semifinal. Espanha e Bélgica definirão quem será o adversário. Os espanhóis possuem um retrospecto recente positivo contra os franceses: os eliminaram na semifinal da Eurocopa de 2024, com Lamine Yamal marcando um dos gols da vitória de 2 a 1 e roubando o protagonismo de Mbappé, que passou em branco na ocasião.

A Bélgica se apresenta como um time sem tantas inspirações individuais, mas com um esquema de jogo compacto no meio-campo. Os belgas foram eliminados para a França nas semifinais do Mundial de 2018 e pode estar aí a origem de uma sede de vingança.

Didier Deschamps conta com um quarteto fantástico e ainda tem reposições como Barcola e Cherki, cuja ausência no time principal causa aborrecimento. Aliás, só um motim interno, uma briga, uma fofoca ou disputa de vaidades será capaz de fazer essa França sair do caminho do tri.