Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

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Opinião

França não faz esforço para ser a melhor equipe da Copa

Os franceses montaram um time que joga com tamanha naturalidade que a tempos o Mundial não presenciava 

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