Era uma vez no Kansas: a cidade que andou de mãos dadas com a Argentina

Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11) com a semifinal do horizonte. Odd Andersen / AFP

Cá estamos de novo, neste lugar charmoso, pacato e de cenografia pronta para filme da Netflix. Kansas City é um lugar para levar a vida sem sobressaltos e criar os filhos com maior tranquilidade. E melhor, o custo de vida aqui é mais baixo do que em cidades como Nova York, Dallas, Houston e outras tantas mais quentes e agitadas.

Só que, nesta Copa, Kansas ganhou cor e barulho. Foi adotada pela Argentina como sua casa. Começou aqui a sua caminhada, contra a Argélia, e sempre voltou para o CT do Kansas City.

Nesta noite de sábado (11), nessa casa norte-americana, a Argentina decide vaga na semifinal da Copa contra a Suíça, um desafiante que faz sua história aqui nos EUA, alcançando uma quarta de final depois de 72 anos.

Você pode escolher qualquer uma das Kansas, a do Missouri e a do Kansas, separadas pelo Rio Missouri ou mesmo por uma rua em alguns pontos. Qualquer uma delas terá pinceladas de Buenos Aires, Rosário, Córdoba ou San Juan, com a energia dos Hermanos, a paixão com que lidam com sua seleção, a devoção pelo seu ídolo Messi.

Eles tomaram as ruas, ocuparam o Country Plaza, a região de arquitetura espanhola, tomaram conta dos restaurantes que servem "o melhor barbecue dos EUA".

Os locais, envolvidos no seu dia a dia, olham com certa admiração para aquela agitação. Mesmo que aqui seja a casa do Kansas Chiefs e de Pat Mahomes, o grande nome da NFL, e dos KC Royals, da MLB, a paixão deles é recatada.

Não é como a dos argentinos, com ardor, com bandeirazo que reúne 5 mil pessoas, de cantos que espocam a cada cinco ou seis argentinos que se encontram.

Há uma preocupação por trás dessa euforia toda. A seleção vem sofrendo para avançar. Passou sufoco contra Cabo Verde e Egito e mostra em campo menos do que se imagina.

A Suíça desta noite de sábado é muito melhor do que os dois africanos enfrentados nos matas anteriores. Além de ser uma seleção acostumada a confrontos contra grandes camisas e à posição de desafiante.

A noite promete em Kansas City. Será a sua despedida da Copa, com Messi, com quem começou e andou de mãos dadas a Copa inteira até aqui. Que seja mais um capítulo da história a ser escrito.