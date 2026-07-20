Espanha levantou a taça da Copa do Mundo 2026. FRANCK FIFE / AFP

Acabou a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Talvez não tenha sido a melhor, embora acredite que nunca uma Copa será pior do que a outra, mas é inegável o quanto esta foi maiúscula.

Voltamos para casa nesta terça-feira (21), para encontrar os nossos, abraçar quem não vemos há 45 dias e compartilhar todas as histórias de uma jornada sensacional. Deixamos tudo aqui nestes 45 dias e levamos no coração o sentimento de que também entregamos tudo para quem consome o nosso trabalho.

Leia Mais Seleção da Copa do Mundo de 2026: leitores de GZH elegem time ideal

Sem falsa modéstia, demos um show. As 35 milhões de pessoas para quem chegou nossa produção nas mais diversas plataformas da RBS são testemunha do quanto mergulhamos nesta Copa. Éramos 22 aqui e mais dezenas em Porto Alegre colocando no ar todo o tipo de conteúdo e servindo um banquete de Copa. Tudo feito com paixão, leveza e alegria. Na soma final, estivemos em 20 cidades e cinco países. Viramos o mundo da Copa do avesso.

No meu caso específico, comecei no México, segui pelo meio-oeste norte-americano, vim para Nova Jérsey, voltei ao Meio-Oeste e acabei fechando as malas na Jérsey City da final. Me empanturrei de tacos, burritos e história secular na Cidade do México, conheci o melhor barbecue dos EUA no Kansas, desfrutei da cordialidade dos texanos e, quando percebi, estava nas ruas de uma Manhattan que nunca dorme, assim como a nossa cobertura.

Conheci muita gente, aumentei a coleção de amigos e compartilhei momentos aqui com uma equipe de colegas da RBS que virou família. E nada é mais importante do que estar numa família quando se está longe da sua.

A Copa exigia uma cobertura do tamanho que ela tomou. Fizemos mais, entregamos algo ainda maior. Se o Brasil ficou pelo caminho, nós seguimos adiante. E iríamos ainda mais longe se o árbitro bósnio não tivesse trilado o apito final no MetLife, consagrando uma Espanha campeã com toda a justiça.