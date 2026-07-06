Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Novo ciclo
Opinião

A Seleção Brasileira deve direcionar o olhar para a próxima Copa do Mundo

Precisamos focar na renovação do Brasil e estabelecer com quem faremos o processo até 2030

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