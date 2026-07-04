Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Vaga aberta
Análise

A resposta de Ancelotti que me fez entender que Danilo será o substituto de Lucas Paquetá

Italiano ressaltou o equilíbrio da Noruega no meio-campo, o que daria vantagem ao volante do Botafogo

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