A resposta de Ancelotti que me fez entender que Danilo será o substituto de Lucas Paquetá

Mauro Pimentel / AFP

Carlo Ancelotti fala um idioma um tanto próprio, uma mescla de espanhol com português de sotaque italiano. É compreensível, não por causa dele que todos saíram da entrevista coletiva sem saber quem será o substituto de Lucas Paquetá. Danilo Santos e Martinelli disputam a vaga.

Ancelotti foi tão liso que, em um momento, elogiou o volante do Botafogo e seus predicados para o time. Em outro, o extrema do Arsenal e suas virtudes coletivas.

— Danilo é defensivo, é importante quando a equipe não tiver a bola. Martinelli é (defensivo) também. É preciso ocupar a posição de centro-esquerda. Às vezes, ela pode ser ocupada pelo Vini, nesse caso Douglas Santos avança. Em nível defensivo e ofensivo muda. Muda a interpretação do jogador dependendo da característica. Danilo é diferente de Martinelli.

Falar sem dar qualquer pista do que foi perguntado é uma arte. Também é por isso que Ancelotti se tornou um dos melhores do mundo e multicampeão.

Nesses três dias de trabalho, ele treinou todas as variações possíveis. Bruno Guimarães confirmou e entendeu que, dependendo de quem jogar, sua dinâmica também muda.

Danilo em vantagem

Uma segunda resposta de Ancelotti, porém, me deixou inclinado interpretar que o escolhido será Danilo. Foi na pergunta do meu velho amigo Alexandre Praetzel, hoje, na Rádio Bandeirantes de São Paulo. O Xandão questionou Ancelotti sobre os perigos da Noruega e a relação disso com sua escolha.

— Na frente, é um time com potencial alto, com os quatro jogadores, tem muita qualidade ofensiva. O que vimos nesse jogo (contra Costa do Marfim) é uma equipe muito bem equilibrada, ofensiva. É difícil buscar algo na transição rápida contra eles porque têm muito equilíbrio no meio-campo.

Aqui, para mim, está o caminho das pedras. Um adversário equilibrado no meio-campo requer, também da Seleção, um meio-campo equilibrado. Se é difícil jogar contra eles na transição, há vantagem para Danilo Santos, já que Martinelli tem na velocidade e no jogo mais vertical algumas de suas virtudes.

— É um aspecto que temos de considerar, temos de ver as característica defensiva de Danilo, que é também um oito ofensivo. O equilíbrio é ter jogadores de diferentes características, com o pensamento dos que estão atrás de girar a bola — completou Ancelotti.

Jogo de paciência

Girar a bola significa adotar um jogo de mais paciência e de posse, para tirar do lugar a marcação. Isso sem se descuidar da qualidade de organização e criação de Odegaard, que foi jogador de Ancelotti no começo da carreira, no Real Madrid, e se tornou um dos melhores meio-campistas do mundo pelo Arsenal.

Fiquei com a sensação de que Danilo tem uma leve vantagem em relação a Martinelli. Porém, a potência ofensiva e a possibilidade de inverter a toda hora com Vini na exrema jogam a seu favor.

O ponto é que Ancelotti, em seu "espanportitaliano", o idioma que só ele fala, deixou a entrevista e uma interrogação para a decisão de domingo.