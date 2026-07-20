A Espanha foi campeã da Copa do Mundo, mas quem ganhou foi o futebol

Rodri foi eleito craque do torneio. JUAN MABROMATA / AFP

Deu Espanha. Seria injustiça algo diferente disso. Porque a Espanha jogou mais na Copa, jogou muito mais na final e mostrou que o futebol se joga com a bola. A Espanha é campeã, mas quem ganha é o futebol. O legado desta Copa será essa valorização da bola, essa busca obsessiva pelo controle dela e o trato respeitoso a ela.

A Argentina, de Messi e com seu aguerrimento e devoção à camisa e ao seu povo, vendeu caro a derrota. Jogou com um a menos a prorrogação e tentou suportar até onde pôde. Mas era uma missão quase impossível contra um adversário que arrematou 20 vezes a gol, teve 65% de posse de bola e trocou impressionantes 852 passes nos quase 140 minutos de partida.

Não foi de graça que essa Espanha terminou campeã, com o craque da Copa (Rodri), o melhor goleiro (Unai Simón) e o melhor jogador jovem (Cubarsí). A Copa terminou nas melhores mãos e com os melhores pés. Mas, mais do que isso, com uma ideia de jogo coletivo e de força do conjunto, fruto de um modelo que vai na contracorrente dos nossos tempos, de individualismo e exaltação a um herói apenas.

Venceu o jogo sustentado por 11 heróis e uma ideia clara de onde se parte e de onde se quer chegar. Foram oito jogos, um gol sofrido, 14 marcados e a incrível marca de 38 jogos sem perder, um recorde. Realmente, a Copa ficou nas mãos certas.

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