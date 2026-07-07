Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Virada histórica
Opinião

A Argentina teve tudo o que nos faltou no domingo: indignação e um protagonista que não acaba em si

Atual campeã está longe de apresentar um futebol vistoso, mas sobra em energia, suor e luta 

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