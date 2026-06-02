Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Folha salarial
Opinião

Se o Inter quiser receber gente nova no vestiário, será preciso liberar armários

Clube tem jogadores com bom mercado que podem ser negociados na próxima janela 

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS