Se o Inter quiser receber gente nova no vestiário, será preciso liberar armários

O Inter contratará. Podem apostar. Há margem para isso, com os cortes feitos na folha, hoje em R$ 16 milhões, incluindo impostos. Mas será preciso fazer mais enxugamento para que a lista de chegadas seja maior.
Há as vendas necessárias, para equilibrar contas, caso de Bernabei e Allex, e outras que darão respiro na folha. Borré e Alan Patrick, hoje, são os dois maiores salários. Se chegarem ofertas por eles, a conversa começa imediatamente.
Rochet, por exemplo, figura na órbita de River e Boca. É outro que, em caso de proposta, haverá conversa. Alan Rodríguez, hoje em baixa, é visto como jogador de bom mercado. Pezzolano, em entrevista a uma rádio uruguaia recentemente, revelou que o uruguaio interessa a clubes brasileiros.
A situação é clara. Para receber gente nova no vestiário, é preciso liberar armários. Ou seja, para chegar reforço é preciso abrir espaço na folha.
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