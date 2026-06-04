Quem são os jogadores da base do Inter que devem ganhar mais espaço após a Copa

Mais do que aposta, a busca por jogadores da base para encorpar o grupo principal é tratada como necessidade no Inter. O diretor executivo Fabinho Soldado e o coordenador Abel Braga fizeram de Leomir Souza os olhos deles no CT de Alvorada. Mais do que isso, encurtaram a distância entre os CTs da base e do profissional.
O jogador visto com potencial para integrar o grupo principal é repassado para um trabalho que envolve nutricionista, assistente social, preparação física, fisiologia e, claro, o corpo técnico.
Quem comanda esse Programa de Desenvolvimento Individual é Élio Carravetta. Foi nele que se percebeu dificuldades clínicas de Benjamin e se descobriu as razões do histórico de lesões.
Promessas
O torcedor verá mais guris com Paulo Pezzolano no segundo semestre, garantiu Fabinho em entrevista concedida à coluna. Além de Allex, Benjamin, Luiz Felipe, João Victor, João Bezerra e João Kempes estão inseridos no PDI. Um sétimo nome é o de Raykkonen, embora neste momento ele esteja em busca de espaço ainda no sub-20.
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